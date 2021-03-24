У Китаї 24 березня приблизно о 6 годині ранку стався потужний землетрус. Експерти оцінили його магнітуду у 5,4 бала. Відомо, що внаслідок надзвичайної ситуації загинули щонайменше 3 людини.

Землетрус стався в китайському регіоні Сіньцзян. Він розташований на заході країни.

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Після потужного землетрусу фахівці зафіксували ще 10 повторних потрясінь. Магнітуда деяких з них становила 3,4 бала.

Наслідки негоди

У Китаї пошкоджені дахи, також довелось евакуювати сотні жителів. Їх будинки або зруйновані, або ж вони перебували у небезпечному місці. Лідери населеного пункту, яке постраждало, створили тимчасове місце переселення.

Також місцева влада зупинила залізничне сполучення між столицею регіону Урумчі, Хотан та Аксу.

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