У США стався потужний землетрус: наслідки стихійного лиха у штаті Орегон
Епіцентр землетрусу зафіксували біля узбережжя штату Орегон на глибині 10 метрів. Магнітуда землетрусу становила 5,3.
Джерело:Геологічна служба США
Землетрус зафіксували у четвер, 29 квітня приблизно о 13:58 за українським часом. У наслідок підводного землетрусу не виникло цунамі. Інформації про потерпілих та про руйнування – немає.
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Востаннє потужні підземні поштовхи поблизу узбережжя Орегону фіксували ще 5 вересня 2019 року. Тоді магнітуда за шкалою Ріхтера становила 5,8.
Штат Орегон, США: карта
Землетруси в квітні 2021 року: останні новини
• Іран
В Ірані 18 квітня стався землетрус магнітудою 5,9. Там зафіксували аж 10 поштовхів. Великих руйнувань не було, однак щонайменше 5 осіб отримали травми.
• Індонезія
На острові Ява, що в Індонезії, 10 квітня стався землетрус магнітудою 6. У результаті щонайменше 7 людей загинули та ще 12 осіб зазнали поранень.
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• Румунія
Потужний землетрус, який стався в Румунії 10 квітня, могли відчути навіть в Одеській області. Його магнітуда становила 4,5.
• Папуа-Нова Гвінея
Поблизу узбережжя Папуа-Нової Гвінеї 27 квітня стався потужний землетрус магнітудою 5,7. Ніхто не постраждав.
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