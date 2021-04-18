На південному заході Ірану 18 квітня стався землетрус магнітудою 5,9. Загалом зафіксували близько 10 поштовхів. Великих руйнувань немає, про травми отримали щонайменше 5 осіб.

Землетрус відчули жителі території вздовж узбережжя Перської затоки. Епіцентром стало місто Ріг. Місцева влада повідомляє про тріщини в будівлях та зсуви ґрунту.

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Госпіталі працюють у посиленому режимі

Наразі підраховують ймовірні збитки від руйнувань та надають допомогу потерпілим. У посиленому режимі працюють госпіталі у постраждалому регіоні. На місця руйнувань відправили близько 50 машин швидкої допомоги.

У місті Гонаве через землетрус вимкнулась електроенергія та інтернет, були проблеми з телефонним зв'язком.

АЕС у Бушері не постраждала від землетрусу

Зазначимо, що підземні поштовхи виникли за 100 кілометрів від іранської атомної електростанції в Бушері. Влада каже, що жодних порушень у роботі АЕС немає, адже електростанцію збудували, аби вона вистояла при 8-бальних землетрусах.

A magnitude 5.9 #earthquake hit southern #Iran this morning. Its epicenter was Bandar Ganaveh. pic.twitter.com/MqJT7TArDK — Iran News Wire (@IranNW) April 18, 2021