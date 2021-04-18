На юго-западе Ирана 18 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,9. Всего зафиксировали около 10 толчков. Больших разрушений нет, однако травмы получили по меньшей мере 5 человек.

Землетрясение ощутили жители территории вдоль побережья Персидского залива. Эпицентром стал город Риг. Местные власти сообщают о трещинах в зданиях и оползнях.

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Госпитали работают в усиленном режиме

Сейчас подсчитывают вероятные убытки от разрушений и оказывают помощь пострадавшим. В усиленном режиме работают госпитали в пострадавшем регионе. На места разрушений отправили около 50 машин скорой помощи.

В городе Генаве из-за землетрясения отключилась электроэнергия и интернет, были проблемы с телефонной связью.

АЭС в Бушере не пострадала от землетрясения

Отметим, что подземные толчки возникли в 100 километрах от иранской атомной электростанции в Бушере. Власти говорят, что никаких нарушений в работе АЭС нет, ведь электростанцию построили, чтобы она выстояла при 8-балльных землетрясениях.

A magnitude 5.9 #earthquake hit southern #Iran this morning. Its epicenter was Bandar Ganaveh. pic.twitter.com/MqJT7TArDK — Iran News Wire (@IranNW) April 18, 2021