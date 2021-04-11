Разрушительное землетрясение поразило Яву в Индонезии: много погибших и раненых – фото, видео
В Индонезии на острове Ява 10 апреля произошло землетрясение магнитудой 6. В результате по меньшей мере 7 человек погибли и еще 12 человек получили ранения.
Источник:CNA
Заметим, что в это же время другая часть архипелага страдает от наводнения. Стихия уже унесла жизни 41 человека.
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Что известно о землетрясении на Яве
- Жители острова ощутили толчки в обед по местному времени. Также трясло близлежащие провинции, включая остров Бали. В нескольких районах эвакуировали людей.
- В результате стихии повреждения получили более 300 зданий, в том числе правительственные офисы, мечети, школы и обычные квартиры.
Последствия землетрясения на Яве / Фото AP Images
- По словам представителя Национального агентства противодействия стихиям Радитя Джати, известно о 7 погибших. В то же время 2 человек получили тяжелые ранения, еще 10 человек пострадали меньше.
- Информации о пропавших без вести нет. Поэтому неизвестно, возрастет ли количество жертв.
- Эпицентр землетрясения залегал на глубине 82 километра и в 45 километрах к юго-западу от города Маланг (провинция Восточная Ява).
- По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в Индийском океане.
Землетрясение на Яве 10 апреля: какая территория острова пострадала больше всего / Графика USGS
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Стихийные бедствия в Индонезии случаются довольно часто
Страна располагается на Тихоокеанском огненном круге. Именно в этом месте происходит столкновение тектонических плит. В результате на архипелаге время от времени происходят сейсмическая и вулканическая активности.
Наиболее разрушительное землетрясение за последнее время поразило Индонезию в конце декабря 2004 года. Его магнитуда составила 9,1. В результате у Суматры возникло цунами, которое только в Индонезии унесло жизни 170 тысяч человек. Общее количество погибших в регионе – 220 тысяч человек. Это был один из самых смертоносных природных катаклизмов в истории человечества.
Кроме того, в 2018 году пострадал остров Сулавеси. Здесь сначала произошло землетрясение магнитудой 7,5, а потом все накрыло цунами. В результате стихии 170 тысяч индонезийцев либо погибли, либо пропали без вести.
Землетрясение на Яве (Индонезия) 10 апреля: смотрите видео
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