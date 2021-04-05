Десятки погибших: Индонезию накрыло мощное наводнение
По состоянию на 5 апреля число погибших в результате наводнения в Индонезии возросло до 41 человека. Сильнее всего пострадала территория от острова Флорес до Восточного Тимора.
Источник:The Guardian
Специалист из Индонезийского агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Радитья Джати заявил репортерам, что в эпицентре стихии оказались 4 района и 7 деревень.
Заметьте На борту были более 50 человек: в Бангладеше затонул паром – жуткое видео
В результате трагедии:
- погиб – 41 человек;
- числятся пропавшими без вести – 27 индонезийцев;
- пострадали – 9 человек.
Что говорят местные власти
- Заместитель регента Восточного Флореса Августинус Пайонг Боли сообщил, что только в его муниципалитете погибли 60 человек. Из них 55 – жители села Леманеле. В то же время эти данные пока не получили официального подтверждения.
- В индонезийской провинции Западная Нуса-Тенггара заявили о смерти 2 жителей города Бими. Кроме того, из-за непогоды пострадали более 10 тысяч домов.
- Власти Восточного Тимора объявили, что в городе Дили погибли 11 человек.
Поделиться новостью