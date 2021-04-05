По состоянию на 5 апреля число погибших в результате наводнения в Индонезии возросло до 41 человека. Сильнее всего пострадала территория от острова Флорес до Восточного Тимора.

Специалист из Индонезийского агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Радитья Джати заявил репортерам, что в эпицентре стихии оказались 4 района и 7 деревень. Заметьте На борту были более 50 человек: в Бангладеше затонул паром – жуткое видео В результате трагедии: погиб – 41 человек;

числятся пропавшими без вести – 27 индонезийцев;

пострадали – 9 человек. Что говорят местные власти Заместитель регента Восточного Флореса Августинус Пайонг Боли сообщил, что только в его муниципалитете погибли 60 человек. Из них 55 – жители села Леманеле. В то же время эти данные пока не получили официального подтверждения.

В индонезийской провинции Западная Нуса-Тенггара заявили о смерти 2 жителей города Бими. Кроме того, из-за непогоды пострадали более 10 тысяч домов.

Власти Восточного Тимора объявили, что в городе Дили погибли 11 человек. Обратите внимание! Непогода в Индонезии началась в ночь с 3 на 4 апреля. В некоторых населенных пунктах вода смыла целые здания и разрушила мосты. Метеорологи предупреждают: в регионе продолжатся ливни.