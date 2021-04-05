Станом на 5 квітня кількість загиблих внаслідок повені в Індонезії зросла до 41 людини. Найсильніше постраждала територія від острова Флорес до Східного Тимору.

Фахівець з Індонезійського агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих Радитья Джаті заявив, репортерам, що в епіцентрі стихії опинилися 4 райони і 7 сіл. Зауважте На борту були понад 50 людей: у Бангладеші затонув паром – моторошне відео Внаслідок трагедії: загинула – 41 людина;

вважаються зниклими безвісти – 27 індонезійців;

постраждали – 9 людей. Що каже місцева влада Заступник регента Східного Флореса Авґустинус Пайонґ Болі повідомив, що лише у його муніципалітеті загинули 60 людей. З них 55 – жителі села Леманеле. Водночас ці дані наразі не отримали офіційного підтвердження.

В індонезійській провінції Західна Нуса-Тенггара заявили про смерть 2 жителів міста Бімі. Окрім того, через негоду постраждали понад 10 тисяч будинків.

Влада Східного Тимору оголосила, що у місті Ділі загинули 11 людей. Зверніть увагу! Негода в Індонезії розпочалася у ніч з 3 на 4 квітня. У деяких населених пунктах вода змила цілі будівлі та зруйнувала мости. Метеорологи попереджують: у регіоні триватимуть зливи.