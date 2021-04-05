Десятки загиблих: Індонезію накрила потужна повінь
Станом на 5 квітня кількість загиблих внаслідок повені в Індонезії зросла до 41 людини. Найсильніше постраждала територія від острова Флорес до Східного Тимору.
Джерело:The Guardian
Фахівець з Індонезійського агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих Радитья Джаті заявив, репортерам, що в епіцентрі стихії опинилися 4 райони і 7 сіл.
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Внаслідок трагедії:
- загинула – 41 людина;
- вважаються зниклими безвісти – 27 індонезійців;
- постраждали – 9 людей.
Що каже місцева влада
- Заступник регента Східного Флореса Авґустинус Пайонґ Болі повідомив, що лише у його муніципалітеті загинули 60 людей. З них 55 – жителі села Леманеле. Водночас ці дані наразі не отримали офіційного підтвердження.
- В індонезійській провінції Західна Нуса-Тенггара заявили про смерть 2 жителів міста Бімі. Окрім того, через негоду постраждали понад 10 тисяч будинків.
- Влада Східного Тимору оголосила, що у місті Ділі загинули 11 людей.
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