У Бангладеші у неділю, 4 квітня, затонув паром з понад 50 людьми на борту. Щонайменше 5 пасажирів загинули.

Трагедія сталася на річці Шіталакшья в місті Нараянгандж. Паром зіткнувся з вантажним кораблем і пішов під воду.

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Погані погодні умови у регіоні суттєво ускладнили роботу рятувальників. Зокрема, вони не відразу змогли розпочати пошук постраждалих.

Наразі вдалося врятувати 20 людей. Більшість із них госпіталізували до найближчих медзакладів. Доля ще 21 людини залишається невідомою.

Рятувально-пошукова операція триває. За словами представниці округу Нараянгандж, деякі пасажири затонулого катера могли зуміти допливти до берега.

Окрім того, станом на ранок 5 квітня також вдалося знайти тіла 5 потонулих жінок. Імена загиблих наразі не розкривають.

Що кажуть правоохоронці

З 5 квітня у Нараянганджі вводять локдаун.

Багато людей квапилися виїхати з міста.

Паром затонув за добу до зупинки транспорту у місті.

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