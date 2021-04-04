У Лаосі перекинулася яхта з експрезидентом: є жертви
Вранці 4 квітня поблизу столиці Лаосу на озері Нам Нгум перекинулася яхта. На ній перебував колишній президент країни Тюммалі Сайнясон. У результаті інциденту загинули 4 людей.
Джерело:"Сіньхуа"
Судно потрапило в шторм поблизу міста В'єнтьян о 10:30 за місцевим часом.
Читайте також Чеський мільярдер Петр Келлнер загинув внаслідок падіння вертольота на Алясці
Аварія яхти в Лаосі: що відомо
- На судні перебував колишній президент країни Тюммалі Сайнясон та ще 11 пасажирів.
- У цей час у районі столиці Лаосу дув сильний вітер, почалася злива.
Є жертви інциденту
- Внаслідок аварії загинули 4 людей.
- Самому Сайнясону, його молодшому синові та 2 дочках вдалося врятуватися. Колишнього президента доставили в госпіталь.
- Доля інших пасажирів наразі невідома.
- На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи.
Що відомо про озеро Нам Нгум?Воно розташоване приблизно за 60 кілометрів на північ від В'єнтьяна і є місцем відпочинку столичних жителів у вихідні.
Яхта з експрезидентом перевернулася на озері Нам Нгум: дивіться карту
Поділитися новиною