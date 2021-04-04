Утром 4 апреля вблизи столицы Лаоса на озере Нам Нгум перевернулась яхта. На ней находился бывший президент страны Тюммали Сайнясон. В результате инцидента погибли 4 человека.

Судно попало в шторм возле города Вьентьян в 10:30 по местному времени.

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Авария яхты в Лаосе: что известно

На судне находился бывший президент страны Тюммали Сайнясон и еще 11 пассажиров.

В это время в районе столицы Лаоса дул сильный ветер, начался ливень.

Есть жертвы инцидента

В результате аварии погибли 4 человека.

Самому Сайнясону , его младшему сыну и 2 дочкам удалось спастись . Бывшего президента доставили в госпиталь.

, его младшему сыну и 2 дочкам . Бывшего президента доставили в госпиталь. Судьба остальных пассажиров пока неизвестна.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Справка. Тюммали Сайнясон был 5-м президентом Лаоса. Пост главы государства занимал с 8 июня 2006 года до 20 апреля 2016 года.

Что известно об озере Нам Нгум? Оно расположено примерно в 60 километрах к северу от Вьентьяна и является местом отдыха столичных жителей в выходные.

Яхта с экс-президентом перевернулась на озере Нам Нгум: смотрите карту