В Лаосе перевернулась яхта с экс-президентом: есть жертвы
Утром 4 апреля вблизи столицы Лаоса на озере Нам Нгум перевернулась яхта. На ней находился бывший президент страны Тюммали Сайнясон. В результате инцидента погибли 4 человека.
Источник:"Синьхуа"
Судно попало в шторм возле города Вьентьян в 10:30 по местному времени.
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Авария яхты в Лаосе: что известно
- На судне находился бывший президент страны Тюммали Сайнясон и еще 11 пассажиров.
- В это время в районе столицы Лаоса дул сильный ветер, начался ливень.
Есть жертвы инцидента
- В результате аварии погибли 4 человека.
- Самому Сайнясону, его младшему сыну и 2 дочкам удалось спастись. Бывшего президента доставили в госпиталь.
- Судьба остальных пассажиров пока неизвестна.
- На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.
Что известно об озере Нам Нгум?Оно расположено примерно в 60 километрах к северу от Вьентьяна и является местом отдыха столичных жителей в выходные.
Яхта с экс-президентом перевернулась на озере Нам Нгум: смотрите карту
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