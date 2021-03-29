На Аляске 27 марта упал экскурсионный вертолет Eurocopter AS50. Среди погибших в результате авиакатастрофы оказался 56-летний самый богатый мужчина Чехии Петер Келлнер.

В результате трагедии на горнолыжном курорте Tordrillo Mountain Lodge погибли 5 человек. Их тела нашли спасатели.

Также На Аляске упал экскурсионный вертолет: 5 человек погибли

Что известно о Келлнере

Погибший является основателем PFF Group и самым богатым бизнесменом Чехии.

В рейтинге самых богатых людей мира от Forbes Келлнер занял 70 место в 2020 году. Его капитал оценивают в 17,5 миллиарда долларов.

Келлнер является владельцем банка Home Credit и бывшим владельцем сети магазинов бытовой техники "Эльдорадо".

По словам пресс-секретаря горнолыжного комплекса Мэри Эн Пру, похороны миллионера состоятся в тесном семейном кругу.

Хотя его рабочая жизнь была отмечена невероятным трудолюбием и творчеством, его частная жизнь принадлежала семье и детям. Поэтому похороны пройдут в тесном семейном кругу,

– сказала Пру.

Кстати, Келлнер был постоянным гостем отеля.

Главное о трагедии на Аляске