Чешский миллиардер Петер Келлнер погиб в результате падения вертолета на Аляске
На Аляске 27 марта упал экскурсионный вертолет Eurocopter AS50. Среди погибших в результате авиакатастрофы оказался 56-летний самый богатый мужчина Чехии Петер Келлнер.
Источник:The Washington Post
В результате трагедии на горнолыжном курорте Tordrillo Mountain Lodge погибли 5 человек. Их тела нашли спасатели.
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Что известно о Келлнере
Погибший является основателем PFF Group и самым богатым бизнесменом Чехии.
В рейтинге самых богатых людей мира от Forbes Келлнер занял 70 место в 2020 году. Его капитал оценивают в 17,5 миллиарда долларов.
Келлнер является владельцем банка Home Credit и бывшим владельцем сети магазинов бытовой техники "Эльдорадо".
По словам пресс-секретаря горнолыжного комплекса Мэри Эн Пру, похороны миллионера состоятся в тесном семейном кругу.
Хотя его рабочая жизнь была отмечена невероятным трудолюбием и творчеством, его частная жизнь принадлежала семье и детям. Поэтому похороны пройдут в тесном семейном кругу,
– сказала Пру.
Кстати, Келлнер был постоянным гостем отеля.
Главное о трагедии на Аляске
- Экскурсионный вертолет упал около 18:30. На данный момент причина авиакатастрофы неизвестна.
- Поиск пассажиров и экипажа начали только после того, как вертолет не вернулся в установленное время.
- На месте происшествия спасатели обнаружили тела 5 погибших – двух граждан Чехии, одного американца, гида и пилота.
- Еще одного пострадавшего с травмами отвезли в больницу. Его состояние стабильно тяжелое.
- На сайте Tordrillo Mountain Lodge написано, что цена за экскурсию на вертолете стартует от 15 тысяч долларов за человека.
- Сейчас причину трагедии расследуют.
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