В Бангладеше в воскресенье, 4 апреля, затонул паром с более 50 людьми на борту. Минимум 5 пассажиров погибли.

Трагедия произошла на реке Шиталакшья в городе Нараянгандж. Паром столкнулся с грузовым кораблем и ушел под воду.

Заметьте В Лаосе перевернулась яхта с экс-президентом: есть жертвы

Плохие погодные условия в регионе существенно осложнили работу спасателей. В частности, они не сразу смогли начать поиск пострадавших.

Сейчас удалось спасти 20 человек. Большинство из них госпитализировали в ближайшие медучреждения. Судьба еще 21 человека остается неизвестной.

Спасательно-поисковая операция продолжается. По словам представительницы округа Нараянгандж, некоторые пассажиры затонувшего катера могли суметь доплыть до берега.

Кроме того, по состоянию на утро 5 апреля также удалось найти тела 5 утонувших женщин. Имена погибших пока не раскрывают.

Что говорят правоохранители

С 5 апреля в городе Нараянгандж вводят локдаун.

Многие люди торопились уехать из города.

Паром затонул за сутки до остановки транспорта в городе.

В Бангладеше затонул паром: смотрите видео