На борту было более 50 человек: в Бангладеше затонул паром – жуткое видео
В Бангладеше в воскресенье, 4 апреля, затонул паром с более 50 людьми на борту. Минимум 5 пассажиров погибли.
Источник:Banglatribune
Трагедия произошла на реке Шиталакшья в городе Нараянгандж. Паром столкнулся с грузовым кораблем и ушел под воду.
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Плохие погодные условия в регионе существенно осложнили работу спасателей. В частности, они не сразу смогли начать поиск пострадавших.
Сейчас удалось спасти 20 человек. Большинство из них госпитализировали в ближайшие медучреждения. Судьба еще 21 человека остается неизвестной.
Спасательно-поисковая операция продолжается. По словам представительницы округа Нараянгандж, некоторые пассажиры затонувшего катера могли суметь доплыть до берега.
Кроме того, по состоянию на утро 5 апреля также удалось найти тела 5 утонувших женщин. Имена погибших пока не раскрывают.
Что говорят правоохранители
- С 5 апреля в городе Нараянгандж вводят локдаун.
- Многие люди торопились уехать из города.
- Паром затонул за сутки до остановки транспорта в городе.
В Бангладеше затонул паром: смотрите видео
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