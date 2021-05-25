Національний центр сейсмічного моніторингу повідомляє, що поблизу епіцентру землетрус добре відчули, але це поселення не таке, щоб там могли бути руйнування.

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Поштовхи були зафіксовані в 31 кілометрі на південний схід від селища Казбегі. Магнітуда землетрусу склала 4.9. Належить до середнього класу землетрусів,

– йдеться у повідомленні.

Сейсмологиня Манана Дзманашвілі також зазначила, що можливо, за цим землетрусом підуть слабші поштовхи.

За її словами, вони не є небезпечними, ймовірно, землетрус могли відчувати й у Тбілісі, але його сила була зовсім незначною.

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У США біля узбережжя штату Орегон зафіксували землетрус. Магнітуда поштовхів становила 5,3.

На південному заході Ірану 18 квітня стався землетрус магнітудою 5,9. Загалом зафіксували близько 10 поштовхів.

В Індонезії на острові Ява 10 квітня стався землетрус магнітудою 6. У результаті щонайменше 7 людей загинули та ще 12 осіб зазнали поранень.

Cелище Казбегі (нова назва Степанцмінда), Грузія: карта