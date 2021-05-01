Возле Фукусимы произошло мощное землетрясение: возможны повторные толчки и оползни
Юго-восточное побережье Японии всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,8. Толчки почувствовали в районе префектуры Мияги неподалеку от АЭС "Фукусима-1".
Источник:Japantimes
По данным местных СМИ, информация о цунами, к счастью, не поступала. Кроме того, не было сообщений о значительных разрушениях, которые повлек землетрясение.
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В то же время специалисты предупреждают о возможных оползнях в горных районах в северо-восточных регионах страны.
Геологическая служба США заявила, что землетрясение произошло в Тихом океане. Местные метеорологи предупредили о возможности повторных толчков в течение следующих 7 дней.
В результате землетрясения пострадали по меньшей мере 2 человека. Они получили легкие травмы.
Состояние АЭС "Фукусима-1" уже проверили. Информации о каких-то внештатных ситуациях или отклонениях от норм нет.
Трагедия на АЭС "Фукусима-1": главное
- Землетрясение в Японии 11 марта 2011 года вошло в историю человечества как одно из самых страшных.
- Тогда в результате землетрясения на АЭС "Фукусима-1" произошел взрыв.
- Вокруг реактора создали зону отчуждения.
- Жертвами трагедии стали примерно 18 тысяч человек.
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