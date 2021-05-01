Юго-восточное побережье Японии всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,8. Толчки почувствовали в районе префектуры Мияги неподалеку от АЭС "Фукусима-1".

По данным местных СМИ, информация о цунами, к счастью, не поступала. Кроме того, не было сообщений о значительных разрушениях, которые повлек землетрясение.

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В то же время специалисты предупреждают о возможных оползнях в горных районах в северо-восточных регионах страны.

Геологическая служба США заявила, что землетрясение произошло в Тихом океане. Местные метеорологи предупредили о возможности повторных толчков в течение следующих 7 дней.

В результате землетрясения пострадали по меньшей мере 2 человека. Они получили легкие травмы.

Состояние АЭС "Фукусима-1" уже проверили. Информации о каких-то внештатных ситуациях или отклонениях от норм нет.

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