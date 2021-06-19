Підземні поштовхи відчули за 12 кілометрів від Ніноцмінди. Це районний центр в регіоні Самцхе-Джавахеті.
Раніше Вдруге за тиждень: у Карпатах стався землетрус
Повідомлень про руйнування наразі немає
Епіцентр землетрусу був розташований на глибині 10 кілометрів. Поки що жодних даних про постраждалих чи руйнування немає.
Дивіться на карті, де стався землетрус:
Зазначимо, що Грузію часто трусить протягом останнього місяця:
- 25 травня поштовхи відчули на півночі країни. Епіцентр був за 31 кілометр від селища Казбегі. Магнітуда землетрусу тоді була значно більша – 4,9. Те, що земля коливається під ногами, могли сказати навіть жителі столиці Грузії – Тбілісі.
- Вже 6 червня Грузію сколихнув подвійний землетрус. Перший стався близько 20:00 за 23 кілометри від Ніноцмінди. Його магнітуда сягала 3,1
- Вже через 11 хвилин за 25 кілометрів від міста знову трусило.