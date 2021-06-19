Підземні поштовхи відчули за 12 кілометрів від Ніноцмінди. Це районний центр в регіоні Самцхе-Джавахеті.

Раніше Вдруге за тиждень: у Карпатах стався землетрус

Повідомлень про руйнування наразі немає

Епіцентр землетрусу був розташований на глибині 10 кілометрів. Поки що жодних даних про постраждалих чи руйнування немає.

Дивіться на карті, де стався землетрус:

Зазначимо, що Грузію часто трусить протягом останнього місяця: