Як повідомили у ДСНС, підземний поштовх зафіксували 8 червня о 16:32 вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону в селі Пасічна Надвірнянського району.

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За даними спостерігачів, магнітуда землетрусу складала приблизно 2,6. Рятувальники зауважили, що землетрус не спричинив жодних негативних наслідків. Звернень від громадян до ДСНС не надходило.

Цікаво! Підземні поштовхи магнітудою від 1 до 5 майже не відчутні. Натомість від 5 до 7 – на верхніх поверхах багатоповерхівок гойдаються люстри, від 7 до 9 – йдуть по стінах домів тріщини, від 9 до 12 – руйнуються будинки.

Варто зауважити, що це вже другий землетрус за останні 7 днів. Попередній зафіксували у Карпатах 4 червня. Його виявили поблизу села Манява Богородчанського району Івано-Франківської області.

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