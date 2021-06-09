Як повідомили у ДСНС, підземний поштовх зафіксували 8 червня о 16:32 вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону в селі Пасічна Надвірнянського району.
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За даними спостерігачів, магнітуда землетрусу складала приблизно 2,6. Рятувальники зауважили, що землетрус не спричинив жодних негативних наслідків. Звернень від громадян до ДСНС не надходило.
Варто зауважити, що це вже другий землетрус за останні 7 днів. Попередній зафіксували у Карпатах 4 червня. Його виявили поблизу села Манява Богородчанського району Івано-Франківської області.
Що робити, якщо є загроза землетрусу
- Визначте травмонебезпечні речі в оселі, які можуть впасти під час землетрусу, перекладіть їх на підлогу. Навчіть дітей, як поводитись під час землетрусу.
- Зберіть документи й гроші, аптечку та інші необхідні речі – тримайте їх при собі. Вимкніть всі електроприлади від електромережі.
- Домовтеся з родиною чи друзями, де зустрінетесь після закінчення землетрусу.