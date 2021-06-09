Как сообщили в ГСЧС, подземный толчок зафиксировали 8 июня в 16:32 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района.
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По данным наблюдателей, магнитуда землетрясения составляла примерно 2,6. Спасатели отметили, что землетрясение не вызвало никаких негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.
Стоит заметить, что это уже второе землетрясение за последние 7 дней. Предыдущее зафиксировали в Карпатах 4 июня. Его обнаружили вблизи села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области.
Что делать, если есть угроза землетрясения
- Определите травмоопасные вещи в доме, которые могут упасть во время землетрясения, переложите их на пол. Научите детей, как вести себя во время землетрясения.
- Соберите документы и деньги, аптечку и другие необходимые вещи – держите их при себе. Отключите все электроприборы от электросети.
- Договоритесь с семьей или друзьями, где встретитесь после окончания землетрясения.