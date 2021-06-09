Как сообщили в ГСЧС, подземный толчок зафиксировали 8 июня в 16:32 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района.

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По данным наблюдателей, магнитуда землетрясения составляла примерно 2,6. Спасатели отметили, что землетрясение не вызвало никаких негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Интересно! Подземные толчки магнитудой от 1 до 5 почти не ощутимы. Зато от 5 до 7 – на верхних этажах многоэтажек качаются люстры, от 7 до 9 – идут по стенам домов трещины, от 9 до 12 – разрушаются дома.

Стоит заметить, что это уже второе землетрясение за последние 7 дней. Предыдущее зафиксировали в Карпатах 4 июня. Его обнаружили вблизи села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области.

Что делать, если есть угроза землетрясения