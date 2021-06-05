В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что землетрясение не повлекло негативных последствий.
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4 июня в 14 часов измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в селе Манява Богородчанского района,
– говорится в сообщении.
Спасатели добавили, что к ним не поступало обращений о разрушениях от местных жителей.
Землетрясения в 2021 году: последние новости
- На побережье Кипра в понедельник, 31 мая, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3. Толчки ощутили по всей территории острова.
- Юго-восточное побережье Японии всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,8. Толчки ощутили в районе префектуры Мияги неподалеку от АЭС "Фукусима-1".
- В США у побережья штата Орегон зафиксировали землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,3.
Села Манява, Ивано-Франковская область: карта