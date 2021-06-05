У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що землетрус не спричинив негативних наслідків.

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4 червня о 14 годині вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера у селі Манява Богородчанського району,
– йдеться у повідомленні.

Рятувальники додали, що до них не надходило звернень про руйнування місцевих жителів.

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