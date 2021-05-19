26 декабря 2004 года – один из самых трагических дней в истории человечества

Утро 26 декабря 2004 года на курортных побережьях Индийского океана ничем не отличалось от остальных. Именно тогда был разгар туристического сезона. В это время в экзотические страны направляются все желающие встретить новогодние праздники в теплых краях, любуясь летним закатом. Однако в 2004 году в их планы вмешалась могучая сила природы.

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На расстоянии 200 километров к западу от северного побережья Суматры на глубине 20 километров под дном Индийского океана произошли мощные толчки. Причиной землетрясения оказался сдвиг 1 200 километров линии геологического разлома на месте, где Индийская тектоническая плита подходит под Бирманскую плиту. Впоследствии ученые оценят это землетрясение в 9 баллов по шкале Рихтера и назовут его вторым по мощности после землетрясения 1964 года на Аляске.

Также землетрясение в Индийском океане в 2004 году стало самым длинным по продолжительности. Толчки продолжались от 8 до 10 минут. Его энергия достигала 32 000 мегатонн. Такой мощности, в сравнении, хватило бы, чтобы вскипятить по 10 000 литров воды для каждого человека на Земле. Вскоре был зафиксирован еще один толчок силой 7,3 балла. А потом еще серия – около 6 баллов, которые направлялись ударной волной в направлении от острова Суматра до Андаманских островов.

Но землетрясение было не главной проблемой для населения. На суше толчки были практически неощутимы. Разрушительной катастрофой стало цунами, которое сформировалось вследствие подземных колебаний. Ударные волны распространялись со скоростью до 800 километров в час. Высота волн в прибрежной зоне достигала 15 метров, а в зоне выплеска местами и более 30. Уже через 15 минут после первого подземного толчка такая волна опустошила северный край Суматры. Через 1,5 часа цунами достигло побережья Таиланда, в частности, курортного острова Пхукет.



Цунами достигло побережья Таиланда / Фото AP

Жители и туристы не были готовы к стихийному бедствию

Сигналы об опасности еще не успели сюда поступить из других стран, поэтому ни жители, ни многочисленные туристы не были готовы к стихийному бедствию. Пляжи и гостиничные номера вдоль побережья были переполнены отдыхающими. Перед трагедией их внимание привлекло необычное явление – внезапный большой отток воды от берега, который оставлял за собой устланную ракушками и морскими жителями мель. Увлеченные зрелищем туристы сразу бросились снимать это чудо на фото- и видеокамеры. Никто из них не подозревал, что предвещает подобное поведение моря.

Уже в следующее мгновение туристы заметили огромные волны, которые стремительно надвигались на берег. Люди бросились бежать от стихии, но было уже слишком поздно. Стена воды унесла с собой всех отдыхающих и снесла туристические домики и отели. Вода выбила окна, у людей, проживающих на нижних этажах, шансов выжить не было. Когда смертоносная волна отошла, вся прибрежная зона была покрыта телами погибших, выкорчеванными деревьями и обломками зданий. Гигантские волны возвращались в эти места еще дважды. Здесь за короткий промежуток времени погибли более 8,5 тысячи человек, около 5,5 тысячи были туристами из более чем 40 стран мира.



Цунами снесло туристические домики и отели / Фото AP

Катастрофа в Шри-Ланке и Индии

Мощные волны накрыли также Шри-Ланку и Индию, через 8 часов они прошли Индийский океан и добрались в другие уголки планеты. Впервые в истории, цунами за несколько дней обошло весь Мировой океан, нанеся также значительные разрушения от Африканского рога до Танзании. Его последствия ощутили на себе даже на Тихоокеанском побережье Мексики, где высота волн достигала 2,5 метра. Подобному удару подверглось восточное побережье Сейшельских островов.

Новые серии подземных толчков фиксировали в Индийском океане еще в течение следующих нескольких дней. Так, 27 декабря в акватории Бенгальского залива, вблизи побережья Андаманских и Никобарских островов, произошли колебания силой около 6 баллов по шкале Рихтера. 29 декабря толчки повторились. Некоторые страны, которые были расположены неподалеку от эпицентра землетрясения, подверглись повторным разрушениям.

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Сколько людей погибли

Общее число погибших от землетрясения, последующего цунами и наводнений насчитывает от 230 до 280 тысяч человек. Кроме этого, зарегистрировано еще более полумиллиона раненых в 14 странах мира. Стихийное бедствие нанесло пострадавшим странам ущерб в экономике на сумму 10,7 миллиарда долларов.

Мировое сообщество выделило более 11 миллиардов долларов для ликвидации последствий стихийного бедствия в странах бассейна Индийского океана. Наибольший вклад сделало правительство Японии – 500 миллионов долларов. Еще 250 миллионов предоставил Всемирный банк, а специализированная структура ООН – ЮНИСЕФ направила 81 миллион на помощь пострадавшим от стихии детям.



Стихийное бедствие унесло жизни 230 – 280 тысяч человек /Фото AP

Создание системы предупреждения о цунами в Индийском океане

Ужасные картины цунами 2004 года в свое время облетели весь мир. Разрушительные последствия и количество жертв стихийного бедствия четко показали неготовность пострадавших стран к чрезвычайным ситуациям и воздействию природных катаклизмов. После трагедии, уже в следующем 2005 году, благодаря международному сотрудничеству было начато создание новой системы предупреждения о цунами в Индийском океане.

Над разработкой системы работали специалисты в этой области из всех стран по периметру Индийского океана. Руководство над ее созданием взяла Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО. Туристические страны выделили на этот проект большие суммы средств, ведь отдыхающие были напуганы возможным повторением трагедии. Из-за этого доходы от туризма значительно снизились.

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Благодаря новой системе, страны, которым грозит опасность, всегда следят за ситуацией в океане и в случае необходимости смогут вовремя эвакуировать отдыхающих и местных жителей. Систему часто проверяют в форме специальных учений, во время которых осуществляют имитацию землетрясений в разных уголках океана. Такие испытания позволяют провести оценку эффективности коммуникации между центрами и уровень подготовки стран и их мер реагирования в чрезвычайных ситуациях.

В 2012 году система оправдала свои ожидания. В апреле в Индонезии произошло очередное мощное землетрясение силой 8,6 балла по шкале Рихтера. Поскольку его гипоцентр опять же был на дне Индийского океана, побережье немедленно сообщили об угрозе цунами. Несмотря на то, что на этот раз гигантские волны не добрались до берегов ни одной из стран, система сработала на отлично. И даже если бы прогноз по стихийному бедствию оправдался, странам удалось бы избежать повторения трагедии.