Кипрский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение произошло в 9:23 по местному времени. Сильнее всего его почувствовали в районах Пафоса, Лимассола и Никосии.
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Эпицентр стихийного бедствия зафиксировали на морской глубине в 50 километров. С ближайшим городом – Морфу – его разделяет 18 километров.
Информации о пострадавших в результате бедствия пока, к счастью, нет.
Землетрясения в мире: последние новости
- В Грузии в ночь с 24 на 25 мая произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр зафиксировали на севере страны недалеко от поселка Казбеги.
- В Японии 1 мая юго-восточное побережье всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,8. сильнее всего его ощутили жители префектуры Мияги.
- В США 29 мая землетрясение зафиксировали у побережья штата Орегон на глубине 10 метров.