Кипрский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение произошло в 9:23 по местному времени. Сильнее всего его почувствовали в районах Пафоса, Лимассола и Никосии.

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Эпицентр стихийного бедствия зафиксировали на морской глубине в 50 километров. С ближайшим городом – Морфу – его разделяет 18 километров.

Информации о пострадавших в результате бедствия пока, к счастью, нет.

Землетрясения в мире: последние новости