Кіпрський сейсмологічний центр повідомив, що землетрус стався о 9:23 за місцевим часом. Найсильніше його відчули у районах Пафосу, Лімассолу та Нікосії.
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Епіцентр стихійного лиха зафіксували на морській глибині у 50 кілометрів. З найближчим містом – Морфу – його розділяє 18 кілометрів.
Інформації про постраждалих внаслідок лиха наразі, на щастя, немає.
Землетруси у світі: останні новини
- У Грузії у ніч з 24 на 25 травня стався землетрус магнітудою 4,9. Епіцентр зафіксували на півночі країни недалеко від селища Казбегі.
- У Японії 1 травня південно-східне узбережжя сколихнув землетрус магнітудою 6,8. Найсильніше його відчули жителі префектури Міяґі.
- У США 29 травня землетрус зафіксували біля узбережжя штату Орегон на глибині 10 метрів.