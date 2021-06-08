Эпицентр землетрясения был расположен на глубине десяти километров в 14 километрах к юго-востоку от хорватского города Шибеник.
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Судя по предыдущим сейсмическим данным, землетрясение могло привести к легким и средним повреждениям. К счастью, в результате стихийного бедствия никто не пострадал. Однако местные не на шутку напугались.
У нас было много звонков, люди напуганы, сейчас около семидесяти звонков. Сообщений о повреждениях нет, за исключением того, что кусок скалы упал на забор и разбил машину,
– рассказали в экстренной службе Шибеника.
Землетрясение в Хорватии / Фото Volcano Discovery
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Стоит заметить, что землетрясения в Хорватии – не редкость. Так, только за 2020 год там произошло 2 мощных землетрясения:
- в марте стихийное бедствие пришло в столицу Хорватии Загреб. Тогда сейсмологи зафиксировали 2 землетрясения с получасовым промежутком. Их магнитуда составляла 5,3 и 5,0. Они разрушили здания и повредили инфраструктуру.
- в декабре центральные регионы Хорватии снова потрусило. По предварительной оценке, сила толчков составила 6,2, его ощутили жители всей Хорватии.