Эпицентр землетрясения был расположен на глубине десяти километров в 14 километрах к юго-востоку от хорватского города Шибеник.

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Судя по предыдущим сейсмическим данным, землетрясение могло привести к легким и средним повреждениям. К счастью, в результате стихийного бедствия никто не пострадал. Однако местные не на шутку напугались.

У нас было много звонков, люди напуганы, сейчас около семидесяти звонков. Сообщений о повреждениях нет, за исключением того, что кусок скалы упал на забор и разбил машину,

– рассказали в экстренной службе Шибеника.



Землетрясение в Хорватии / Фото Volcano Discovery

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Стоит заметить, что землетрясения в Хорватии – не редкость. Так, только за 2020 год там произошло 2 мощных землетрясения: