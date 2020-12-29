Накануне в Хорватии зафиксировали 2 землетрясения магнитудой около 5 баллов. А уже 29 декабря страну всколыхнуло новое, еще более мощное землетрясение. Стихия привела к масштабным разрушениям, а СМИ пишут о погибшей девочке и многих пострадавших.

Хорватию снова трясло

Землетрясение в Хорватии произошло 29 декабря, примерно в 12:20 по местному времени и длилось более 20 секунд. Об этом сообщает издание RTL.

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По предварительной оценке, сила толчков составила 6,2 балла по шкале Рихтера. После основного толчка зафиксировали серию мелких.

Землетрясение почувствовали жители всей Хорватии. Пока неизвестно, где именно был его эпицентр. Часть Загреба в результате толчков осталась без света. Многие люди находятся на улицах.

Есть жертва и пострадавшие

Местные СМИ пишут о погибшей 12-летней девочке и многих раненых. Однако деталей пока неизвестно.

В социальных сетях и СМИ появляются первые фото и видео пострадавших районов.

К слову, почувствовали землетрясение жители соседних Боснии и Сербии.

Обратите внимание! После землетрясения в Хорватии в Словении в качестве меры пресечения приостановили работу атомной электростанции Кршко.

Что известно о предыдущих землетрясениях в Хорватии

Предыдущий раз Хорватию трясло только 28 декабря. Там произошли сразу 2 землетрясения.

Первое было мощнее – магнитудой в 5,2 балла, второе оценили в 4,9 балла.

Сильнейшими толчки были в городах Сисак и Петрины.

Стихия разрушила дома, о пострадавших не сообщалось.

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