В центральной части Хорватии утром 28 декабря произошли сразу 2 землетрясения. Первый был мощнее – магнитудой в 5,2 балла. Стихия разрушила дома, однако о пострадавших пока неизвестно.

Первые толчки зафиксировали в Хорватии 28 декабря, в 6:28. Об этом сообщает издание Veсernji list.

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Эпицентр землетрясения находился возле города Сисак, что в 51 километре к юго-востоку от Загреба. Залегал он на глубине 5 километров.

Многие местные жители в страхе выбегали из своих квартир и домов.

Самые сильные толчки были в городах Сисак и Петриня. Однако землетрясение ощутили и жители хорватской столицы – Загреба.

Информации о пострадавших пока нет.

Кроме того, в 7:50 в том же районе зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой в 4,9 балла.

Обратите внимание! На Филиппинах 25 декабря произошло землетрясение. Его магнитуда составляла 6,3. сначала произошел основной толчок, а затем – еще 8 повторных. К счастью, пострадали лишь несколько домов.

Последствия землетрясения в Хорватии: Фото Veсernji list

Эпицентр землетрясения был возле города Сисак: смотрите карту