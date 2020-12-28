В Хорватии произошли сразу 2 землетрясения: стихия разрушила дома – фото последствий
В центральной части Хорватии утром 28 декабря произошли сразу 2 землетрясения. Первый был мощнее – магнитудой в 5,2 балла. Стихия разрушила дома, однако о пострадавших пока неизвестно.
Первые толчки зафиксировали в Хорватии 28 декабря, в 6:28. Об этом сообщает издание Veсernji list.
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Эпицентр землетрясения находился возле города Сисак, что в 51 километре к юго-востоку от Загреба. Залегал он на глубине 5 километров.
Многие местные жители в страхе выбегали из своих квартир и домов.
Самые сильные толчки были в городах Сисак и Петриня. Однако землетрясение ощутили и жители хорватской столицы – Загреба.
Информации о пострадавших пока нет.
Кроме того, в 7:50 в том же районе зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой в 4,9 балла.
Последствия землетрясения в Хорватии: Фото Veсernji list
Эпицентр землетрясения был возле города Сисак: смотрите карту
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