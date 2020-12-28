У центральній частині Хорватії вранці 28 грудня сталися одразу 2 землетруси. Перший був потужніший – магнітудою у 5,2 бала. Стихія зруйнувала будинки, однак про постраждалих наразі невідомо.

Перші поштовхи зафіксували у Хорватії 28 грудня, о 6:28. Про це повідомляє видання Veсernji list.

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Епіцентр землетрусу був біля міста Сісак, що за 51 кілометр на південний схід від Загреба. Залягав він на глибині 5 кілометрів.

Багато місцевих жителів у страху повибігали зі своїх квартир та будинків.

Найсильнішими поштовхи були у містах Сісак та Петриня. Однак землетрус відчули і жителі хорватської столиці – Загреба.

Інформації про постраждалих поки що немає.

Крім того, о 7:50 в тому ж районі зафіксували ще один землетрус магнітудою в 4,9 бала.

Зверніть увагу! На Філіппінах 25 грудня стався землетрус. Його магнітуда становила 6,3. Спершу відбувся основний поштовх, а згодом – ще 8 повторних. На щастя, постраждали лише кілька будинків.

Наслідки землетрусу у Хорватії: Фото Veсernji list

Епіцентр землетрусу був біля міста Сісак: дивіться карту