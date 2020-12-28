У Хорватії сталися одразу 2 землетруси: стихія зруйнувала будинки – фото наслідків
У центральній частині Хорватії вранці 28 грудня сталися одразу 2 землетруси. Перший був потужніший – магнітудою у 5,2 бала. Стихія зруйнувала будинки, однак про постраждалих наразі невідомо.
Перші поштовхи зафіксували у Хорватії 28 грудня, о 6:28. Про це повідомляє видання Veсernji list.
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Епіцентр землетрусу був біля міста Сісак, що за 51 кілометр на південний схід від Загреба. Залягав він на глибині 5 кілометрів.
Багато місцевих жителів у страху повибігали зі своїх квартир та будинків.
Найсильнішими поштовхи були у містах Сісак та Петриня. Однак землетрус відчули і жителі хорватської столиці – Загреба.
Інформації про постраждалих поки що немає.
Крім того, о 7:50 в тому ж районі зафіксували ще один землетрус магнітудою в 4,9 бала.
Наслідки землетрусу у Хорватії: Фото Veсernji list
Епіцентр землетрусу був біля міста Сісак: дивіться карту
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