У Туреччині в місті Елязиге Східної Анатолії стався землетрус. Його амплітуду зафіксували 5,5.

Епіцентр розташовувався в 10 кілометрах на захід від міста Сивридже, де проживає приблизно 5,4 тисячі осіб. Про це повідомив Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

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Що відомо про землетрус

Осередок землетрусу залягав на глибині 2 кілометри. За даними агентства "Анадолу", підземні поштовхи відчувалися також у таких містах:

Стамбул;

Малатья;

Стамбул;

Шанлиурфа;

Мардін;

Батман;

Діярбакир.

Постраждалих немає

Як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, за попередніми даними, постраждалих і руйнувань в зоні землетрусу немає. Оцінка можливого збитку триває.



Землетрус у Туреччині / Фото AFP

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