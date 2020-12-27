У Туреччині стався сильний землетрус: фото, відео
У Туреччині в місті Елязиге Східної Анатолії стався землетрус. Його амплітуду зафіксували 5,5.
Епіцентр розташовувався в 10 кілометрах на захід від міста Сивридже, де проживає приблизно 5,4 тисячі осіб. Про це повідомив Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.
Варто прочитати У різдвяний ранок на Філіппінах стався потужний землетрус: відео
Що відомо про землетрус
Осередок землетрусу залягав на глибині 2 кілометри. За даними агентства "Анадолу", підземні поштовхи відчувалися також у таких містах:
- Стамбул;
- Малатья;
- Стамбул;
- Шанлиурфа;
- Мардін;
- Батман;
- Діярбакир.
Постраждалих немає
Як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, за попередніми даними, постраждалих і руйнувань в зоні землетрусу немає. Оцінка можливого збитку триває.
Землетрус у Туреччині / Фото AFP
Сильний землетрус у Туреччині: дивіться відео
Останні потужні землетруси: що відомо
- На початку грудня стався землетрус магнітудою 5,3 біля берегів провінції Анталія, що у Туреччині.
- У Кабанському районі Бурятії (республіка в Росії на березі Байкалу) 10 грудня стався землетрус. В епіцентрі магнітуда становила 7,6, в решті районів – від 5 до 6.
- На Філіппінах 25 грудня стався землетрус з магнітудою 6,3. Спершу відбувся основний поштовх, а згодом – ще 8 повторних.
Поділитися новиною