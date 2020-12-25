На Філіппінах 25 грудня стався землетрус. Його магнітуда становила 6,3. Спершу відбувся основний поштовх, а згодом – ще 8 повторних.

Епіцентр зафіксували неподалік від міста Калатаган. Про це повідомляє Геологічна служба США. Актуально У Росії на Байкалі стався сильний землетрус магнітудою 7,6 Що відомо про землетрус Місцеві ЗМІ повідомили, що людей у різдвяний ранок розбудив землетрус. Поштовхи мали тектонічне походження. Їх спровокували порухи земної кори. Землетрус пошкодив 3 житлових будинків. Інформації про постраждалих або загиблих, на щастя, немає. Однак деякі люди дуже злякалася того, що відбулося. Окрім того, місцеві жителі засмучені, що землетрус стався саме у їхній різдвяний ранок. Загроза утворення цунамі внаслідок землетрусу не зафіксована. Землетрус на Філіппінах: дивіться відео