У різдвяний ранок на Філіппінах стався потужний землетрус: відео
На Філіппінах 25 грудня стався землетрус. Його магнітуда становила 6,3. Спершу відбувся основний поштовх, а згодом – ще 8 повторних.
Епіцентр зафіксували неподалік від міста Калатаган. Про це повідомляє Геологічна служба США.
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Що відомо про землетрус
- Місцеві ЗМІ повідомили, що людей у різдвяний ранок розбудив землетрус.
- Поштовхи мали тектонічне походження. Їх спровокували порухи земної кори.
- Землетрус пошкодив 3 житлових будинків.
- Інформації про постраждалих або загиблих, на щастя, немає.
- Однак деякі люди дуже злякалася того, що відбулося. Окрім того, місцеві жителі засмучені, що землетрус стався саме у їхній різдвяний ранок.
- Загроза утворення цунамі внаслідок землетрусу не зафіксована.
Землетрус на Філіппінах: дивіться відео
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