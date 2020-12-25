На Филиппинах 25 декабря произошло землетрясение. Его магнитуда составляла 6,3. сначала произошел основной толчок, а затем – еще 8 повторных.

Эпицентр зафиксировали неподалеку от города Калатаган. Об этом сообщает Геологическая служба США. Актуально В России на Байкале произошло сильное землетрясение магнитудой 7,6 Что известно о землетрясении Местные СМИ сообщили, что людей в рождественское утро разбудило землетрясение.

Толчки имели тектоническое происхождение. Их спровоцировали движения земной коры.

Землетрясение повредило 3 жилых дома.

Информации о пострадавших или погибших, к счастью, нет.

Однако некоторые люди очень испугалась того, что произошло. Кроме того, местные жители расстроены, что землетрясение произошло именно в их рождественское утро.

Угроза образования цунами в результате землетрясения не зафиксирована. Землетрясение на Филиппинах: смотрите видео