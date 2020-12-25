В рождественское утро на Филиппинах произошло мощное землетрясение: видео
На Филиппинах 25 декабря произошло землетрясение. Его магнитуда составляла 6,3. сначала произошел основной толчок, а затем – еще 8 повторных.
Эпицентр зафиксировали неподалеку от города Калатаган. Об этом сообщает Геологическая служба США.
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Что известно о землетрясении
- Местные СМИ сообщили, что людей в рождественское утро разбудило землетрясение.
- Толчки имели тектоническое происхождение. Их спровоцировали движения земной коры.
- Землетрясение повредило 3 жилых дома.
- Информации о пострадавших или погибших, к счастью, нет.
- Однако некоторые люди очень испугалась того, что произошло. Кроме того, местные жители расстроены, что землетрясение произошло именно в их рождественское утро.
- Угроза образования цунами в результате землетрясения не зафиксирована.
Землетрясение на Филиппинах: смотрите видео
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