Напередодні у Хорватії зафіксували 2 землетруси магнітудою приблизно 5 балів. А вже 29 грудня країну сколихнув новий, ще потужніший землетрус. Стихія призвела до масштабних руйнувань, а ЗМІ пишуть про загиблу дівчинку та багатьох постраждалих.

Хорватію знову трясло

Землетрус у Хорватії стався 29 грудня, приблизно о 12:20 за місцевим часом і тривав понад 20 секунд. Про це повідомляє видання RTL.

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За попередньою оцінкою, сила поштовхів становила 6,2 бала за шкалою Ріхтера. Після основного поштовху зафіксували також серію дрібніших.

Землетрус відчули жителі всієї Хорватії. Наразі невідомо, де саме був його епіцентр. Частина Загреба внаслідок поштовхів залишилася без світла. Багато людей перебувають на вулицях.

Є жертва та постраждалі

Місцеві ЗМІ пишуть про загиблу 12-річну дівчинку та багатьох поранених. Однак деталей наразі невідомо.

У соціальних мережах і ЗМІ з'являються перші фото та відео постраждалих районів.

До слова, відчули землетрус жителі сусідніх Боснії та Сербії.

Зверніть увагу! Після землетрусу в Хорватії в Словенії як запобіжний захід призупинили роботу атомної електростанції Кршко.

Що відомо про попередні землетруси у Хорватії

Попередній раз Хорватію трусило лише 28 грудня. Там сталися одразу 2 землетруси.

Перший був потужніший – магнітудою у 5,2 бала, другий оцінили у 4,9 бала.

Найсильнішими поштовхи були у містах Сісак та Петриня.

Стихія зруйнувала будинки, про постраждалих не повідомляли.

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Землетрус у Хорватії 29 грудня: дивіться відео