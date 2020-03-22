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      В Хорватии произошли два мощных землетрясения: поврежден главный собор – фото

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      Утром 22 марта в столице Хорватии Загребе произошли два землетрясения с получасовым интервалом. Пострадали здания в столице, авто и знаменитый Загребский собор.

      Первое сильное землетрясение силой 5,3 балла разбудило жителей Загреба в 6:24 вечера. Оно длилось несколько секунд и сильно повредило здания, сообщает хорватское издание HRT.

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      Уже через пол часа, в 7:01 в Загребе произошло новое землетрясение, которое длилось несколько меньше, чем первое.

      По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, оно составляло 5,0 балла с эпицентром в 10 километрах к северу от Загреба или в двух километрах к юго-востоку от Кашин на глубине пяти километров.

      От толчков был поврежден знаменитый загребский собор: верхняя часть одного из двух шпилей рухнула.

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      Информации о пострадавших пока нет. В некоторых частях города исчезла электроэнергия и свет. Последствия землетрясений устраняют коммунальные службы города.

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Землетрясение Хорватия
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