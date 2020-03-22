У Хорватії сталися два потужні землетруси: пошкоджений головний собор – фото

Вранці 22 березня у столиці Хорватії Загребі сталися два землетруси з півгодинним проміжком. Постраждали будівлі у столиці, авто та знаменитий Загребський собор.

Перший сильний землетрус силою 5,3 бала розбудив мешканців Загреба в 6:24 вечора. Він тривав декілька секунд і сильно пошкодив будівлі, повідомляє хорватське видання HRT.

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Вже через пів години, о 7:01, у Загребі стався новий землетрус, який тривав дещо менше, ніж перший.

За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, він становив 5,0 бала з епіцентром в 10 кілометрах на північ від Загреба або в двох кілометрах на південний схід від Кашин на глибині п'яти кілометрів.

Від поштовхів був пошкоджений знаменитий загребский собор: верхня частина одного з двох шпилів рухнула.



Пошкоджений шпиль головного собору / Фото HRT

Землетруси зруйнували будівлі у Загребі / Фото HRT і euronews.com

Інформації про постраждалих поки немає. У деяких частинах міста зникла електроенергія та світло. Наслідки землетрусів усувають комунальні служби міста.