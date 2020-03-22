Землетрус в умовах карантину у Хорватії: пошкоджені лікарні, багатьом ніде ізолюватися

У Загребі вранці 22 березня сталися два потужні землетруси: зруйновані будинки та потрощені авто. І це все на тлі суворого карантинного режиму та обмежень.

Два землетруси у Загребі стали найсильнішими за останні 140 років, повідомив прем'єр Хорватії Андрей Пленкович, пише видання HRT. Однак, місцевих жителів столиці та прилеглих сіл просять не забувати про карантинні обмеження через коронавірус.

Як це було У Хорватії сталися два потужні землетруси: постраждала дитина – фото

Людей закликають продовжувати тримати між собою дистанцію та залишатися у домівках. Ймовірність ще одного землетрусу є, але вона надто слабка: тому людям все ж безпечніше сидіти вдома, а не створювати натовпи на вулицях.



У будинках все ж безпечніше, ніж на вулиці / Фото HRT

Однак, тих, кому землетрус повністю зруйнував будинки, влада просить триматися і від них, і від людей подалі. Наразі збитки і підраховують і працюють над тим, аби усім постраждалим забезпечити житло.

На допомогу тим, хто залишився без оселі, вирушив Червоний Хрест.

Землетрус пошкодив і лікарні Загреба. Міністр охорони здоров'я Вілі Беросон сказав, що медустанови столиці не зазнали значних пошкоджень. Невдовзі їх упорядкують від будівельних насипів, і тоді усі пацієнти зможуть повернутися.

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