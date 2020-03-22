14:54
22 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Землетрус в умовах карантину у Хорватії: пошкоджені лікарні, багатьом ніде ізолюватися

      -
      У Загребі сталися два потужні землетруси / https://vijesti.hrt.hr/594132/jak-potres-pogodio-zagreb

      У Загребі вранці 22 березня сталися два потужні землетруси: зруйновані будинки та потрощені авто. І це все на тлі суворого карантинного режиму та обмежень.

      Два землетруси у Загребі стали найсильнішими за останні 140 років, повідомив прем'єр Хорватії Андрей Пленкович, пише видання HRT. Однак, місцевих жителів столиці та прилеглих сіл просять не забувати про карантинні обмеження через коронавірус.

      Як це було У Хорватії сталися два потужні землетруси: постраждала дитина – фото

      Людей закликають продовжувати тримати між собою дистанцію та залишатися у домівках. Ймовірність ще одного землетрусу є, але вона надто слабка: тому людям все ж безпечніше сидіти вдома, а не створювати натовпи на вулицях. 


      У будинках все ж безпечніше, ніж на вулиці / Фото HRT

      Однак, тих, кому землетрус повністю зруйнував будинки, влада просить триматися і від них, і від людей подалі. Наразі збитки і підраховують і працюють над тим, аби усім постраждалим забезпечити житло.

      На допомогу тим, хто залишився без оселі, вирушив Червоний Хрест.

      Землетрус пошкодив і лікарні Загреба. Міністр охорони здоров'я Вілі Беросон сказав, що медустанови столиці не зазнали значних пошкоджень. Невдовзі їх упорядкують від будівельних насипів, і тоді усі пацієнти зможуть повернутися.

      Карантин у Хорватії: коротко

      • Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили у Загребі 25 лютого. Чоловіка із симптомами вірусу госпіталізували, він відвідував італійський Мілан.
      • У всій країні на місяць зупинили громадський транспорт, а також закрили усі заклади харчування і магазини, окрім продуктових. 
      • На коронавірус заразилися двоє лікарів. Один з них – лікар в Університетському госпітальному центрі в Загребі, а інший –  в психіатричній лікарні столиці.
      • Станом на 22 березня зафіксували 206 випадків інфікування коронавірусом. Лише 1 особа померла, п'ятьом вдалося одужати.
      Магнітні бурі у березні 2020 року: актуальний прогноз
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Землетрус Хорватія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:52 Відомий український легкоатлет Дмитренко потрапив у жахливу ДТП і потребує допомоги
      Софія Кулай
      сьогодні , 12:58 Коронавірус і релігія: чи гріх не ходити до церкви
      Анатолій Яворський
      сьогодні , 12:00 Досі ігноруєте карантинні заходи? Декілька аргументів для неслухняних українців
      Блог Соцмережі
      сьогодні , 10:20 Скандальна група "Коломойський – Аваков": чому насправді позбулися Рябошапки
      Олена Трибушна
      сьогодні , 08:30 Безвідсоткові кредити, соцвиплати: як світові гіганти рятують людей, бізнес та економіку
      Анатолій Амелін
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук