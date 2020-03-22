Землетрясение в условиях карантина в Хорватии: повреждены больницы, многим негде изолироваться

В Загребе утром 22 марта произошли два мощных землетрясения: разрушены дома и разбиты авто. И это все на фоне строгого карантинного режима и ограничений.

Два землетрясения в Загребе стали сильнейшими за последние 140 лет, сообщил премьер Хорватии Андрей Пленкович, пишет издание HRT. Однако, местные жители столицы и близлежащих сел просят не забывать о карантине из-за коронавируса.

Как это было В Хорватии произошли два мощных землетрясения: пострадал ребенок – фото

Людей призывают продолжать держать между собой дистанцию и оставаться дома. Вероятность еще одного землетрясения есть, но она слишком слабая: поэтому людям все же безопаснее сидеть дома, а не создавать толпы на улицах.



В домах все же безопаснее, чем на улице / Фото HRT

Однако, тех, кому землетрясение полностью разрушило дома, власти просят держаться и от них, и от людей подальше. Сейчас убытки подсчитывают и работают над тем, чтобы всем пострадавшим обеспечить жилье.

На помощь тем, кто остался без дома, отправился Красный Крест.

Землетрясение повредило и больницы Загреба. Министр здравоохранения Вили Беросон сказал, что медучреждения столицы не получили значительных повреждений. Вскоре их приведут в порядок от строительных насыпей, и тогда все пациенты смогут вернуться.

Карантин в Хорватии: коротко