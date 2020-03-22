Землетрясение в условиях карантина в Хорватии: повреждены больницы, многим негде изолироваться
В Загребе утром 22 марта произошли два мощных землетрясения: разрушены дома и разбиты авто. И это все на фоне строгого карантинного режима и ограничений.
Два землетрясения в Загребе стали сильнейшими за последние 140 лет, сообщил премьер Хорватии Андрей Пленкович, пишет издание HRT. Однако, местные жители столицы и близлежащих сел просят не забывать о карантине из-за коронавируса.
Как это было В Хорватии произошли два мощных землетрясения: пострадал ребенок – фото
Людей призывают продолжать держать между собой дистанцию и оставаться дома. Вероятность еще одного землетрясения есть, но она слишком слабая: поэтому людям все же безопаснее сидеть дома, а не создавать толпы на улицах.
В домах все же безопаснее, чем на улице / Фото HRT
Однако, тех, кому землетрясение полностью разрушило дома, власти просят держаться и от них, и от людей подальше. Сейчас убытки подсчитывают и работают над тем, чтобы всем пострадавшим обеспечить жилье.
На помощь тем, кто остался без дома, отправился Красный Крест.
Землетрясение повредило и больницы Загреба. Министр здравоохранения Вили Беросон сказал, что медучреждения столицы не получили значительных повреждений. Вскоре их приведут в порядок от строительных насыпей, и тогда все пациенты смогут вернуться.
Карантин в Хорватии: коротко
- Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили в Загребе 25 февраля. Мужчину с симптомами вируса госпитализировали, он посещал итальянский Милан.
- По всей стране за месяц остановили общественный транспорт, а также закрыли все заведения питания и магазины, кроме продуктовых.
- Коронавирусом заразились двое врачей. Один из них – врач в Университетском госпитальном центре в Загребе, а другой – в психиатрической больнице столицы.
- По состоянию на 22 марта зафиксировали 206 случаев инфицирования коронавирусом. Только 1 человек умер, пяти удалось выздороветь.