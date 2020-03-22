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      Землетрясение в условиях карантина в Хорватии: повреждены больницы, многим негде изолироваться

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      В Загребе утром 22 марта произошли два мощных землетрясения: разрушены дома и разбиты авто. И это все на фоне строгого карантинного режима и ограничений.

      Два землетрясения в Загребе стали сильнейшими за последние 140 лет, сообщил премьер Хорватии Андрей Пленкович, пишет издание HRT. Однако, местные жители столицы и близлежащих сел просят не забывать о карантине из-за коронавируса.

      Как это было В Хорватии произошли два мощных землетрясения: пострадал ребенок – фото

      Людей призывают продолжать держать между собой дистанцию и оставаться дома. Вероятность еще одного землетрясения есть, но она слишком слабая: поэтому людям все же безопаснее сидеть дома, а не создавать толпы на улицах.


      В домах все же безопаснее, чем на улице / Фото HRT

      Однако, тех, кому землетрясение полностью разрушило дома, власти просят держаться и от них, и от людей подальше. Сейчас убытки подсчитывают и работают над тем, чтобы всем пострадавшим обеспечить жилье.

      На помощь тем, кто остался без дома, отправился Красный Крест.

      Землетрясение повредило и больницы Загреба. Министр здравоохранения Вили Беросон сказал, что медучреждения столицы не получили значительных повреждений. Вскоре их приведут в порядок от строительных насыпей, и тогда все пациенты смогут вернуться.

      Карантин в Хорватии: коротко

      • Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили в Загребе 25 февраля. Мужчину с симптомами вируса госпитализировали, он посещал итальянский Милан.
      • По всей стране за месяц остановили общественный транспорт, а также закрыли все заведения питания и магазины, кроме продуктовых.
      • Коронавирусом заразились двое врачей. Один из них – врач в Университетском госпитальном центре в Загребе, а другой – в психиатрической больнице столицы.
      • По состоянию на 22 марта зафиксировали 206 случаев инфицирования коронавирусом. Только 1 человек умер, пяти удалось выздороветь. 
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Здоровье Землетрясение Хорватия
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