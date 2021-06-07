О подземных толчках сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии. Первое землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали около 20:00 по местному времени.

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Магнитуда толчков – 3,0 и 3,1

Эпицентр находился в 23 километрах к востоку от Ниноцминда, очаг находился на глубине – 15 километров.

Уже через 11 минут толчки магнитудой 3,0 ощутили еще раз в том же районе – на этот раз в 25 километрах от города. Очаг толчков находился на глубине 9 километров.

Смотрите на карте, где произошли землетрясения:

В конце мая в Грузии произошло мощное землетрясение

Отметим, что 25 мая трясло север Грузии. Магнитуда землетрясения была значительно больше – 4,9. Эпицентр зафиксировали за 31 километр от поселка Казбеги. Толчки могли чувствовать даже в Тбилиси.

Интересно! 4 июня землетрясение было и в Карпатах. 2-бальные толчки зафиксировали неподалеку Манявы Богородчанского района.