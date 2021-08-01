Эпицентр возгорания зафиксировали в районе Ахая в субботу, 31 июля. К ликвидации огня привлекли около 100 чрезвычайников, 5 машин и 2 вертолета.

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Местных жителей эвакуировали

Пожар быстро распространился и приблизился к жилым домам. Спасатели провели эвакуацию в нескольких селах, а именно:

Лампир;

Камарес;

Зирия;

Ано Зирия.

Чрезвычайники тоже передали экстренное сообщение местным, которые находятся вблизи огня, с призывом "срочно эвакуироваться".

Обратите внимание! Мощные пожары фиксируют не только в Греции. Сейчас стихия бушует и на южном побережье Турции. Там очаги сильного огня обнаружили в 32 провинциях.

Пожары в курортной Турции: главное

Масштабные лесные пожары вспыхнули в Турции 28 июля.

В результате мощных возгораний погибло 6 турецких граждан.

Кроме этого, от огня пострадали еще более 400 человек.

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