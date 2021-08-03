Автомагістраль біля столиці Греції довелось перекрити 3 серпня. Українське МЗС повідомило, що дипломати стежать за потребами українців.

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Через пожежу автомагістраль біля Афін перекрили

Пожежа спалахнула за 30 кілометрів біля Афін – біля підніжжя гірського хребта Парніта. Пожежники повідомили, що через небезпеку довелось перекрити частину автомагістралі, яка з'єднує столицю Греції з північчю та півднем країни.

У район для боротьби з природними пожежами скерували:

  • 5 вертольотів;
  • 4 спеціально обладнаних літаки для гасіння пожеж;
  • 35 пожежних машин;
  • а також 104 пожежників.

До речі, за словами заступника міністра у справах захисту громадян Греції Нікоса Хардаліаса, за липень в Греції сталось понад 1,5 тисячі пожеж.

Видання "Інтерфакс" повідомило, що тільки за останні 24 години 3 серпня в країні зафіксували 116 нових вогнищ загоряння.

Постраждалих українців немає, – МЗС

Очільник відомства Дмитро Кулеба заявив, що доручив дипломатам у Греції цілодобово відстежувати потреби наших громадян у зв'язку з масштабною пожежею в передмісті Афін.

Станом на зараз (20 година 3 серпня – 24 канал) інформації про постраждалих українців немає,
– заявив Кулеба.

Додав, що Україна солідарна з Грецією та за потреби готова надати потрібну допомогу.

Пожежі у Греції: що відомо

  • Пожежі в Греції почались 23 липня. Саме тоді спалахнула масштабна лісова пожежа у Греції поблизу Афін.
  • Станом на 27 липня, щонайменше 87 людей загинули, ще близько 200 – отримали опіки і травми. Крім того, понад 100 людей вважались зниклими безвісти.
  • Станом на 31 липня вогонь спалахнув ще у 46 осередках. Влада евакуювала людей.
  • 3 серпня до масштабних лісових пожеж у Греції долучилася аномальна спека. У центральній частині країни синоптики зафіксували понад +46 градусів.