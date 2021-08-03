Автомагістраль біля столиці Греції довелось перекрити 3 серпня. Українське МЗС повідомило, що дипломати стежать за потребами українців.
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Через пожежу автомагістраль біля Афін перекрили
Пожежа спалахнула за 30 кілометрів біля Афін – біля підніжжя гірського хребта Парніта. Пожежники повідомили, що через небезпеку довелось перекрити частину автомагістралі, яка з'єднує столицю Греції з північчю та півднем країни.
У район для боротьби з природними пожежами скерували:
- 5 вертольотів;
- 4 спеціально обладнаних літаки для гасіння пожеж;
- 35 пожежних машин;
- а також 104 пожежників.
До речі, за словами заступника міністра у справах захисту громадян Греції Нікоса Хардаліаса, за липень в Греції сталось понад 1,5 тисячі пожеж.
Видання "Інтерфакс" повідомило, що тільки за останні 24 години 3 серпня в країні зафіксували 116 нових вогнищ загоряння.
Постраждалих українців немає, – МЗС
Очільник відомства Дмитро Кулеба заявив, що доручив дипломатам у Греції цілодобово відстежувати потреби наших громадян у зв'язку з масштабною пожежею в передмісті Афін.
Станом на зараз (20 година 3 серпня – 24 канал) інформації про постраждалих українців немає,
– заявив Кулеба.
Додав, що Україна солідарна з Грецією та за потреби готова надати потрібну допомогу.
Пожежі у Греції: що відомо
- Пожежі в Греції почались 23 липня. Саме тоді спалахнула масштабна лісова пожежа у Греції поблизу Афін.
- Станом на 27 липня, щонайменше 87 людей загинули, ще близько 200 – отримали опіки і травми. Крім того, понад 100 людей вважались зниклими безвісти.
- Станом на 31 липня вогонь спалахнув ще у 46 осередках. Влада евакуювала людей.
- 3 серпня до масштабних лісових пожеж у Греції долучилася аномальна спека. У центральній частині країни синоптики зафіксували понад +46 градусів.