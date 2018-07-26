Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео

Масштабна лісова пожежа у Греції поблизу Афін спалахнула 23 липня. Стихія стала некерованою та швидко поширюється до населених пунктів. Уже є десятки загиблих і потерпілих. Головні новини про нищівну пожежу в Греції читайте далі.

Де вирують пожежі у Греції?

Пожежі спалахнули у периферії Аттика, історичній області Греції, неподалік від столиці країни Афін. Стовпи диму видно навіть над Акрополем.

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Постраждали території на захід і схід від Афін: міста Кінета (2 тисячі населення), Маті (популярне місце відпочинку з населенням 200 осіб) й Рафіна (13 тисяч населення).



Пожежа у Греції: карта

Вогонь добрався також до міст Пікермі, Неос Вутзас, до схилів гори Пенделі.

Скільки загиблих і поранених?

Щонайменше 79 людей загинуло, ще близько 200 – отримали опіки і травми. Кількість загиблих може зрости, більшість постраждалих перебуває у важкому стані. Крім того, понад 100 людей вважаються зниклими безвісти.

Найбільше постраждав курорт Маті. Там в одній із вілл знайшли тіла 24 осіб. Жертви стихії згоріли живцем у домівках та автомобілях під час спроб урятуватися. Серед них – багато дітей.

У Греції оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок пожежі.

Як виникла пожежа і чому так швидко поширюється?

Лісові пожежі є звичним явищем для Аттики у сухі літні місяці. Однак масштаби зазвичай менші. Сьогодні у Греції вирує найбільша пожежа з 2007 року, коли стихія забрала життя в понад 60-ти людей.

Метеорологи повідомляють, що з неділі, 22 липня, Греція "перебуває в полоні хвилі гарячого повітря". Температура в країні коливається від 37 до 41 градусів. Потужні вітри дуже швидко розносять вогонь.

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Однак деякі грецькі чиновники не відкидають версії підпалу, пише агентсво AFP. На їхню думку, зловмисники могли підпалити ліси, щоб пограбувати покинуті будинки. Одночасно навколо Афін спалахнуло 15 пожеж.

Які наслідки пожежі?

Місцеві жителі та туристи тікали на пляжі на схід від Афін, рятуючись на човнах, оскільки вогонь стрімко поширюється. Стихія нищить на своєму шляху ліси, ферми, сотні будинків та автомобілів.



Масштаби пожежі у Греції біля Афін



Пожежа у Греції руйнує популярні пляжі

Губернатор Аттики ввів у регіоні надзвичайний стан. За повідомленнями місцевої влади селище Маті "практично припинило існування".

"We ran to the sea."



Man who fled into the ocean to escape Greece fires says, "'I've never seen anything like this before in my life." https://t.co/yAJVdm8jq6 pic.twitter.com/MPnUZDBJ5p — ABC News (@ABC) 24 июля 2018 г.

Департамент національної оборони Греції оприлюднив кадри аерозйомки, на яких видно руйнівні наслідки пожеж. На цих відео можна побачити цілі квартали вигорілих будинків та знищені ділянки лісу. На деяких вулицях видно скупчення десятків обгорілих авто.

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Пожежа у Греції: дивіться відео

Масштабна пожежа у Греції: відео очевидця

У середу, 25 липня, пожежа досягла таких масштабів, що її було видно з космосу. Фото зробив європейський супутник Sentinel 2 з програми "Коперник".



Пожежа у Греції з космосу

Як рятують людей?

Пожежу гасять понад 600 рятувальників на понад 300 пожежних машин. Задіяні також вертольоти та безпілотники. Людей закликають не опиратися евакуації і негайно залишати свої будинки.

Греція звернулася до країн Євросоюзу, щоб впоратися з пожежами, які знищили сотні будинків та спалили машини. Італія, Німеччина, Польща та Франція уже надіслали допомогу у вигляді літаків, автотранспортних засобів, пожежників та медиків. Також запропонували допомогу Іспанія та Кіпр.

Україна теж заявила про готовність надіслати допомогу Греції.

Чи є серед загиблих українці?

За даними українського МЗС, українців серед загиблих внаслідок пожежі у Греції немає. По допомогу до консула звернулися восьмеро українців – четверо дорослих і четверо дітей. Вони перебувають у місті Кінета. Наразі їм допомагають підшукати місце проживання в Афінах.

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В епіцентрі стихійного лиха опинився український депутат, голова Комітету ПАРЄ з питань культури Володимир Ар'єв з дружиною. За його словами, вони ледве вибралися звідти.

Хотіли з Наталка Фіцич хоч ненадовго втекти подалі від новин, та під Афінами потрапили в епіцентр подій, гарячих в... Опубліковано Volodymyr Ariev Понеділок, 23 липня 2018 р.

Пожежа у Греції: відео наслідків