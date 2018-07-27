Назвали приголомшливу причину страшних пожеж у Греції

Імовірно, що жахливі пожежі, які вирували в районів Афін та забрали життя близько 80 людей, виникли через підпали.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Греції Нікос Тоскас, повідомляє "Німецька хвиля".

"Маємо серйозні докази, які наводять нас на такі думки", – сказав урядовець.

За словами Токаса, на підставі супутникових знімків з’ясували, що одразу кілька пожеж виникли протягом невеликого проміжку часу уздовж однієї дороги на заході від Афін.

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Також урядовець зазначив, що правоохоронці мають не лише докази цього, а й свідчення. Деталей він вирішив не розголошувати.

Токас при цьому заявив, що у швидкому поширенні пожеж не винять пожежників чи правоохоронців. Він додав, що вогонь поширювався шалено швидко через потужний вітер.

"Сила вітрів сягає 10 і 11 балів. Такого у нас ще не траплялося", – сказав урядовець і, що це може бути наслідком глобальної зміни клімату.

Нагадаємо, що масштабна лісова пожежа у Греції поблизу Афін спалахнула 23 липня. Стихія забрала життя близько 80 людей.