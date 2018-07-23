У Греції спалахнула масштабна лісова пожежа: вогонь швидко поширюється до населених пунктів

У Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа. Вона швидко поширюється, зокрема через потужний вітер, та вже наблизилась до деяких населених пунктів.

Так, в трьох селах вже згоріло декілька будинків, інформує "РБК-Україна" з посиланням на місцеве видання.

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Зазначається, що люди в паніці втікають із власних осель, оскілько вогонь стрімко поширюється. Про жертв та постраждалих інформації немає.

Клуби чорного диму видно навіть над афінським Акрополем та храмом Парфенона.



Пожежу видно над Акрополем

Наразі до ліквідації пожежі залучені 110 пожежників і 47 транспортних засобів. Окрім цього, в гасінні вогню беруть участь 4 літаки та 2 гвинтокрили.



До гасіння залучено 110 пожежників, 47 машин, 4 літаки та 2 гвинтокрили



Клуби чорного диму над містом

Масштабна лісова пожежа у Греції:

Вертоліт скидає воду під час масштабної лісової пожежі у Греції: