В Греции вспыхнул масштабный лесной пожар: огонь быстро распространяется к населенным пунктам

В Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар. Он быстро распространяется, в частности из-за сильного ветра, и уже приблизился к некоторым населенным пунктам.

Так, в трех селах уже сгорело несколько домов, передает "РБК-Украина" со ссылкой на местное издание.

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Отмечается, что люди в панике бегут из собственных домов, поскольку огонь быстро распространяется. О жертвах и пострадавших информации нет.

Клубы черного дыма видны даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.

Пожар виден над Акрополем

Сейчас к ликвидации пожара привлечены 110 пожарных и 47 транспортных средств. Кроме этого, в тушении огня участвуют 4 самолета и 2 вертолета.

К тушению привлечены 110 пожарных, 47 машин, 4 самолета и 2 вертолета

Клубы черного дыма над городом

Масштабный лесной пожар в Греции:

Вертолет сбрасывает воду во время масштабного лесного пожара в Греции: