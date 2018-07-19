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Швеция просит помощи ЕС из-за сильных лесных пожаров

33 Читати новину українською
Лесной пожар
Лесной пожар / uk.wikipedia.org

В Швеции продолжают вспыхивать лесные пожары из-за высокой температуры воздуха. Власти страны уже были вынуждены попросить ЕС направить еще больше пожарных самолетов и вертолетов, чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами, которые продолжают бушевать по всей стране.

Об этом сообщает The Local.

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Италия отправила 13 спасателей и два самолета, каждый из которых может перевозить 6000 литров воды за один раз. Норвегия также отправила на помощь шесть пожарных вертолетов.

По состоянию на среду, 18 июля, зафиксировано 44 различных пожара по всей стране, в некоторых районах жителей попросили выехать в целях безопасности.

Лесные пожары вызвала высокая температура и бездождевая погода, кроме того, люди начали массово выезжать на природу и разжигать открытый огонь, несмотря на запрет во многих муниципалитетах.

Три наиболее пострадавших от пожаров региона находятся в центральной части Швеции – Евлеборг, Емтланд и Даларна. В некоторых районах пришлось провести эвакуацию людей.

В шведском городе Упсала, к северу от Стокгольма, сегодня зафиксировали температуру в +34 градуса – впервые с 1947 года.

Теги: Швеция Стихийный бедствия Чрезвычайное происшествие Пожар
Источник: 24 Канал
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