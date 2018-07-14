11:04
14 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 20°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Что южноафриканские буры забыли в Царстве Пини. "Импортозамищение" слов
Вєсті Кремля
22:45, 13 июля
Вести.UA. Антикоррупционное давление Порошенко. Ностальгия экс-регионалов
Вєсті.UA
21:46, 13 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Какой ущерб понесла Япония от мощного наводнения: фото и видео

133 Читати новину українською

В Японии возросло число жертв масштабной катастрофы. Дожди, наводнения и оползни привели к гибели людей. Правительство страны планирует выделить 18 миллионов долларов на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Кроме того еще более 300 миллионов разделят между пострадавшими районами.

Более двух сотен погибших и более чем полусотни пропавших без вести – это последствия ужасного стихийного бедствия в Японии. На днях на Западе страны прошли мощные дожди, которые вызвали наводнения и оползни. Реки вышли из берегов, водой смыло мосты, дома и даже автодороги.

Читайте также: Премьер Японии отменил зарубежные поездки из-за сильных наводнений

Многие люди оказались под завалами собственных домов. Их до сих пор ищут спасатели. К операции по спасению пострадавших привлекли более 70 тысяч военнослужащих, экстренных служб и полицейских. Все они работают на пределе своих возможностей. Чтобы хоть как-то предотвратить увеличение количества жертв, пришлось эвакуировать более двух миллионов жителей.

Реки вышли из берегов, водой смыло мосты и дома

Многие люди оказались под завалами собственных домов

В этом районе работают 110 спасателей. Мы стараемся найти всех пропавших без вести,
– отметил спасатель Казухико Шинада.

Стихийное бедствие нанесло немалый ущерб для страны. Японское правительство планирует использовать резервный фонд бюджета на 2018 год для ликвидации последствий непогоды. Свою помощь также предложило правительство Тайваня и Израильская организация гуманитарной помощи.

Мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить надлежащую помощь и спасти жизнь всех пострадавших. Кроме того, мы управляем эвакуацией и помогаем людям, которые остаются в специальных центрах оказания помощи,
– отметил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Тайфун Прапури обрушился на Запад Японии 29 июня и продолжался по меньшей мере неделю. Его последствия, а в частности наводнения и оползни, называют одними из самых мощных за последние несколько десятилетий. Непогода оставила без крова сотни тысяч японцев. Многие остались без воды и электроэнергии. Сейчас спасательные операции продолжаются, однако они осложнены плохими погодными условиями.

Теги: Жертвы Стихийный бедствия Япония
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
12 июля, 19:00 5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
334
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
Названы причины систематических нападений на ветеранов войны в Украине
 21 мая , 13:07
Украинские туристы уже более суток не могут вылететь из Египта: в МИД назвали причину
 28 апреля , 13:14
ФСБ России задержала 7 судов в Азовском море
 9 июля , 12:36
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук