Какой ущерб понесла Япония от мощного наводнения: фото и видео

В Японии возросло число жертв масштабной катастрофы. Дожди, наводнения и оползни привели к гибели людей. Правительство страны планирует выделить 18 миллионов долларов на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Кроме того еще более 300 миллионов разделят между пострадавшими районами.

Более двух сотен погибших и более чем полусотни пропавших без вести – это последствия ужасного стихийного бедствия в Японии. На днях на Западе страны прошли мощные дожди, которые вызвали наводнения и оползни. Реки вышли из берегов, водой смыло мосты, дома и даже автодороги.

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Многие люди оказались под завалами собственных домов. Их до сих пор ищут спасатели. К операции по спасению пострадавших привлекли более 70 тысяч военнослужащих, экстренных служб и полицейских. Все они работают на пределе своих возможностей. Чтобы хоть как-то предотвратить увеличение количества жертв, пришлось эвакуировать более двух миллионов жителей.

Реки вышли из берегов, водой смыло мосты и дома

Многие люди оказались под завалами собственных домов

В этом районе работают 110 спасателей. Мы стараемся найти всех пропавших без вести,

– отметил спасатель Казухико Шинада.

Eleven killed, at least 45 missing as torrential rain pounds Japan https://t.co/Nyvi0JrvlP pic.twitter.com/NocAsqp6P0 — Reuters Top News (@Reuters) 7 липня 2018 р.

Стихийное бедствие нанесло немалый ущерб для страны. Японское правительство планирует использовать резервный фонд бюджета на 2018 год для ликвидации последствий непогоды. Свою помощь также предложило правительство Тайваня и Израильская организация гуманитарной помощи.

Мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить надлежащую помощь и спасти жизнь всех пострадавших. Кроме того, мы управляем эвакуацией и помогаем людям, которые остаются в специальных центрах оказания помощи,

– отметил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Тайфун Прапури обрушился на Запад Японии 29 июня и продолжался по меньшей мере неделю. Его последствия, а в частности наводнения и оползни, называют одними из самых мощных за последние несколько десятилетий. Непогода оставила без крова сотни тысяч японцев. Многие остались без воды и электроэнергии. Сейчас спасательные операции продолжаются, однако они осложнены плохими погодными условиями.