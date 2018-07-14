Какой ущерб понесла Япония от мощного наводнения: фото и видео
В Японии возросло число жертв масштабной катастрофы. Дожди, наводнения и оползни привели к гибели людей. Правительство страны планирует выделить 18 миллионов долларов на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Кроме того еще более 300 миллионов разделят между пострадавшими районами.
Более двух сотен погибших и более чем полусотни пропавших без вести – это последствия ужасного стихийного бедствия в Японии. На днях на Западе страны прошли мощные дожди, которые вызвали наводнения и оползни. Реки вышли из берегов, водой смыло мосты, дома и даже автодороги.
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Многие люди оказались под завалами собственных домов. Их до сих пор ищут спасатели. К операции по спасению пострадавших привлекли более 70 тысяч военнослужащих, экстренных служб и полицейских. Все они работают на пределе своих возможностей. Чтобы хоть как-то предотвратить увеличение количества жертв, пришлось эвакуировать более двух миллионов жителей.
Реки вышли из берегов, водой смыло мосты и дома
Многие люди оказались под завалами собственных домов
В этом районе работают 110 спасателей. Мы стараемся найти всех пропавших без вести,
– отметил спасатель Казухико Шинада.
Стихийное бедствие нанесло немалый ущерб для страны. Японское правительство планирует использовать резервный фонд бюджета на 2018 год для ликвидации последствий непогоды. Свою помощь также предложило правительство Тайваня и Израильская организация гуманитарной помощи.
Мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить надлежащую помощь и спасти жизнь всех пострадавших. Кроме того, мы управляем эвакуацией и помогаем людям, которые остаются в специальных центрах оказания помощи,
– отметил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Тайфун Прапури обрушился на Запад Японии 29 июня и продолжался по меньшей мере неделю. Его последствия, а в частности наводнения и оползни, называют одними из самых мощных за последние несколько десятилетий. Непогода оставила без крова сотни тысяч японцев. Многие остались без воды и электроэнергии. Сейчас спасательные операции продолжаются, однако они осложнены плохими погодными условиями.