Разрушительные ливни и наводнения накрыли Японию: есть погибшие и немало пропавших без вести
По меньшей мере 21 человек погиб и почти полсотни считаются пропавшими без вести в результате мощных наводнений, ливней и оползней, которые охватили часть Японии.
Как сообщают местные информагентства, рекордные ливни наблюдаются сразу в 20 префектурах страны.
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В префектурах Хиросима, Окаяма, Ямагути и Эхимэ мощная непогода вызвала оползни. Большинство погибших оказались под обломками собственных домов.
Мощные наводнения накрыли Японию
По состоянию на 7 июля известно, что в результате ливней и наводнений в Японии погиб 21 человек и 48 считаются пропавшими без вести.
По прогнозам синоптиков, мощные ливни могут продолжаться в стране еще в течение нескольких дней.
Мощные ливни могут продолжаться еще несколько дней. Общие убытки от непогоды страна еще не подсчитывала.