Разрушительные ливни и наводнения накрыли Японию: есть погибшие и немало пропавших без вести

По меньшей мере 21 человек погиб и почти полсотни считаются пропавшими без вести в результате мощных наводнений, ливней и оползней, которые охватили часть Японии.

Как сообщают местные информагентства, рекордные ливни наблюдаются сразу в 20 префектурах страны.

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В префектурах Хиросима, Окаяма, Ямагути и Эхимэ мощная непогода вызвала оползни. Большинство погибших оказались под обломками собственных домов.

Eleven killed, at least 45 missing as torrential rain pounds Japan https://t.co/Nyvi0JrvlP pic.twitter.com/NocAsqp6P0 — Reuters Top News (@Reuters) 7 липня 2018 р.

Мощные наводнения накрыли Японию

По состоянию на 7 июля известно, что в результате ливней и наводнений в Японии погиб 21 человек и 48 считаются пропавшими без вести.

По прогнозам синоптиков, мощные ливни могут продолжаться в стране еще в течение нескольких дней.

#Breaking: 13 dead, dozens missing due to floods and landslides caused by record #rainfall in the western part of #Japan (NHK) pic.twitter.com/uZzv9Y5SDv — China Daily (@ChinaDailyUSA) 7 липня 2018 р.

Мощные ливни могут продолжаться еще несколько дней. Общие убытки от непогоды страна еще не подсчитывала.