Руйнівні зливи та повені накрили Японію: є загиблі і чимало зниклих безвісти

Щонайменше 21 людина загинула та майже півсотні вважаються зниклими безвісти внаслідок потужних повеней, злив та зсувів ґрунту, які охопили частину Японії.

Як повідомляють місцеві інформагентства, рекордні зливи спостерігаються одразу у 20 префектурах країни.

Дивіться також: Сильна злива в Одесі перетворила вулиці на ріки: фото і відео

У префектурах Хіросіма, Окаяма, Ямагуті та Ехіме потужна негода спричинила зсуви ґрунту. Більшість загиблих опинилися під уламками власних домівок.

Eleven killed, at least 45 missing as torrential rain pounds Japan https://t.co/Nyvi0JrvlP pic.twitter.com/NocAsqp6P0 — Reuters Top News (@Reuters) 7 липня 2018 р.



Потужні повені накрили Японію

Станом на 7липня відомо, що внаслідок злив та повеней у Японії загинула 21 людина і 48 вважають зниклими безвісти.

За прогнозами синоптиків, потужні зливи можуть тривати у країні ще впродовж кількох днів.

#Breaking: 13 dead, dozens missing due to floods and landslides caused by record #rainfall in the western part of #Japan (NHK) pic.twitter.com/uZzv9Y5SDv — China Daily (@ChinaDailyUSA) 7 липня 2018 р.

Потужні зливи можуть тривати ще кілька днів. Загальні збитки від негоди країна ще не підраховувала.