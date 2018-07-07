Руйнівні зливи та повені накрили Японію: є загиблі і чимало зниклих безвісти
Щонайменше 21 людина загинула та майже півсотні вважаються зниклими безвісти внаслідок потужних повеней, злив та зсувів ґрунту, які охопили частину Японії.
Як повідомляють місцеві інформагентства, рекордні зливи спостерігаються одразу у 20 префектурах країни.
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У префектурах Хіросіма, Окаяма, Ямагуті та Ехіме потужна негода спричинила зсуви ґрунту. Більшість загиблих опинилися під уламками власних домівок.
Потужні повені накрили Японію
Станом на 7липня відомо, що внаслідок злив та повеней у Японії загинула 21 людина і 48 вважають зниклими безвісти.
За прогнозами синоптиків, потужні зливи можуть тривати у країні ще впродовж кількох днів.
Потужні зливи можуть тривати ще кілька днів. Загальні збитки від негоди країна ще не підраховувала.