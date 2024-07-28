Повстанцы туарегов на севере Мали заявили, что они убили и ранили десятки солдат и наемников из России в течение 3 дней боев у границы с Алжиром.

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"Вагнеровцы" из России попали в засаду

Колонна правительственных войск и союзных им российских наемников была разгромлена в бою с туарегами на севере Мали.

Информацию подтверждают телеграм-каналы, связанные в прошлом с ЧВК "Вагнер". Они публикуют фото и видео с места боя, на которых видны тела убитых и сгоревшая техника.

Справка: Российские "вагнеровцы" присутствуют в Мали с 2021 года. В 2020 году власть в стране в очередной раз захватили военные. А через год хунта пригласила "вагнеровцев" для обеспечения собственной безопасности.

Разгром колонны малийских войск подтвердил в разговоре с AFP местный чиновник. По его словам, военные потеряли убитыми не менее 17 человек.

Бывший сотрудник миссии ООН в городе Кидаль на севере Мали заявил агентству, что 15 "вагнеровцев" были убиты или взяты в плен после трехдневного боя.

В то же время участник движения туарегов Мосса Аг Инзома сообщил, что речь идет о "многих десятках" убитых и взятых в плен наемников российской ЧВК.

В то же время правительственная армия Мали заявляет, что ее подразделения, выполнявшие патрулирование в районе приграничного города Тинзауатен, перешли к отступлению. В заявлении военных сказано, что продолжаются "ожесточенные бои против коалиции террористов".