Повстанці туарегів на півночі Малі заявили, що вони вбили та поранили десятки солдатів і найманців з Росії протягом 3 днів боїв біля кордону з Алжиром.
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"Вагнерівці" з Росії потрапили у засідку
Колона урядових військ та союзних їм російських найманців була розгромлена в бою з туарегами на півночі Малі.
Інформацію підтверджують телеграм-канали, пов'язані в минулому з ПВК "Вагнер". Вони публікують фото і відео з місця бою, на яких видно тіла вбитих і згоріла техніка.
Розгром колони малійських військ підтвердив у розмові з AFP місцевий чиновник. За його словами, військові втратили вбитими не менше 17 осіб.
Колишній співробітник місії ООН у місті Кідаль на півночі Малі заявив агентству, що 15 "вагнерівців" було вбито або взято в полон після триденного бою.
Водночас учасник руху туарегів Мосса Аг Інзома повідомив, що йдеться про "багато десятків" убитих і взятих в полон найманців російської ПВК.
У той же час урядова армія Малі заявляє, що її підрозділи, які виконували патрулювання в районі прикордонного міста Тінзауатен, перейшли до відступу. У заяві військових сказано, що тривають "запеклі бої проти коаліції терористів".
Звідки "вагнерівці" у Малі
Туареги – це етнічна група, яка населяє регіон Сахара, зокрема частину північної частини Малі. Багато з них почуваються маргіналізованими урядом Малі.
У 2012 році в країні стався військовий переворот, а повстанці-туареги та ісламісти взяли під контроль північ Малі, оголосивши її незалежною державою. Ісламісти невдовзі розпочали наступ, і новий перехідний уряд попросив допомоги Франції. За кілька місяців після прибуття французьких військових у 2013 році свою місію для підтримки миру – MINUSMA – направила ООН.
Армія Малі знову захопила владу у 2020 році, і з того часу хунта намагалася дистанціюватися від Франції – колишньої метрополії, і французьких військових відправили додому.
У 2021 році уряд запросив у Малі гарантувати свою безпеку ПВК "Вагнер" — і невдовзі російські найманці стали єдиною іноземною силою, яка надає військову допомогу. Влада попросила ООН вивести свої 12 тисяч миротворців, процес виведення триває нині.