Там также под ударом могла оказаться нефтебаза. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что происходило в Курской области ночью

Как рассказали местные жители, примерно в начале второго ночи в селе Полевая было слышно несколько мощных взрывов в районе местной нефтебазы. До этого, по словам россиян, был слышен характерный звук пролета БПЛА.

В Курской области могла загореться нефтебаза / Фото из российских телеграм-каналов

Российские пропагандисты отмечали, что после взрывов очевидцы увидели в небе сильное задымление на нефтебазе ООО "Полевая". Официальной информации относительно громких звуков в Курской области – не было.

В то же время в сети появилось видео с возгоранием. На кадрах можно увидеть огромный столб густого дыма и сильный огонь.

Пожар в Курской области: смотрите видео

К слову, 15 февраля 2024 года нефтебазу ООО "Полевая" уже атаковали дроны ГУР МО, после чего произошел масштабный пожар. Тогда вспыхнули два резервуара с дизельным топливом – на 1000 кубических метров и 400 кубических метров.