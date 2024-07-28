Там також під ударом могла опинитися нафтобаза. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відбувалося у Курській області вночі

Як розповіли місцеві жителі, приблизно на початку другої ночі у селі Польова було чутно кілька потужних вибухів у районі місцевої нафтобази. До цього, за словами росіян, було чутно характерний звук прольоту БпЛА.

У Курській області могла загорітися нафтобаза / Фото з російських телеграм-каналів

Російські пропагандисти зазначали, що після вибухів очевидці побачили у небі сильне задимлення на нафтобазі ТОВ "Польова". Офіційної інформації стосовно гучних звуків у Курській області – не було.

Водночас у мережі з'явилося відео із займанням. На кадрах можна побачити величезний стовп густого диму і сильний вогонь.

Пожежа у Курській області: дивіться відео

До слова, 15 лютого 2024 року нафтобазу ТОВ "Польова" вже атакували дрони ГУР МО, після чого сталася масштабна пожежа. Тоді спалахнули два резервуари з дизельним пальним – на 1000 кубічних метрів та 400 кубічних метрів.