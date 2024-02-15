Про це повідомили джерела 24 Каналу. Мовиться про нафтобазу "Польова".
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Атака на нафтобазу – операція ГУР
Наші джерела повідомили, що вибухи на нафтобазі у Курській області – це операція Головного управління розвідки. Ціль було успішно уражено, після чого – спалахнула масштабна пожежа.
Місцеві жителі повідомили, що близько опівночі біля нафтобази "Польова" у Курській області пролунали потужні вибухи, а після – сталося загоряння. У мережі відразу почали з'являтися кадри, як масштабна пожежа охопила нафтобазу.
Губернатор Курської області спочатку не поспішав коментувати ситуацію. Однак згодом почав бідкатися на атаку безпілотників. Традиційно, окупанти заявили, що ніхто не постраждав, а місцеве населення закликали зберігати спокій.
Дивіться на мапі, де розташована нафтобаза "Польова"
Вибухи на російських НПЗ та нафтобазах: останні новини
- На російських нафтопереробних заводах та нафтобазах усе частіше лунають вибухи та стаються пожежі. Так, 9 лютого 2024 року пролунали вибухи на нафтопереробних заводах "Газпромнафти" у Краснодарському краї. Під ударами були Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи.
- Джерела 24 Каналу повідомили, що успішно атакували НПЗ дрони СБУ. Джерела також наголосили, що такі цілі є цілком законними, тому вибухи там лунатимуть і надалі.
- 3 лютого вибухи також пролунали й на нафтопереробному заводі у Волгограді. Безпілотники вдарили по НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Вогонь охопив понад 300 квадратних метрів. Варто зауважити, що НПЗ у Волгограді – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі. Згідно з відкритими даними, потужність заводу складає 14,8 мільйона тонн.
- Варто зауважити, що у січні також лунали вибухи на нафтопереробних заводах і нафтобазах. Журналісти Forbes заявили, що протягом минулого місяця було уражено 7 великих об'єктів, які завдали Росії суттєвих збитків.
- Окрім того, видання Reuters також писало, що унаслідок вибухів та пожеж на нафтопереробних заводах, експорт нафтопродуктів з Росії знизився на третину.