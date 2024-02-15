Про це повідомили джерела 24 Каналу. Мовиться про нафтобазу "Польова".

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Атака на нафтобазу – операція ГУР

Наші джерела повідомили, що вибухи на нафтобазі у Курській області – це операція Головного управління розвідки. Ціль було успішно уражено, після чого – спалахнула масштабна пожежа.

Місцеві жителі повідомили, що близько опівночі біля нафтобази "Польова" у Курській області пролунали потужні вибухи, а після – сталося загоряння. У мережі відразу почали з'являтися кадри, як масштабна пожежа охопила нафтобазу.

Губернатор Курської області спочатку не поспішав коментувати ситуацію. Однак згодом почав бідкатися на атаку безпілотників. Традиційно, окупанти заявили, що ніхто не постраждав, а місцеве населення закликали зберігати спокій.

Дивіться на мапі, де розташована нафтобаза "Польова"

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